Пентагон почне розслідувати випадки появи НЛО – CNN

ЗМІ з посиланням на власні джерела повідомляють, що Пентагон формує робочу групи, яка досліджуватиме появу невпізнаних літаючих об’єктів (НЛО).

Припускають, що курувати проект буде перший заступник міністра оборони Девід Норквіст. Офіційна заява про формування групи буде через кілька днів.

Раніше під час попередніх етапів дослідженням і вивченням НЛО займався відділ спеціальних розслідувань ВПС США.

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Пентагон вже заявляв, що пілоти ВМС стикалися з НЛО. Зокрема, сім таких випадків сталися у 2013-2014 роках, ще один — у 2019-му. Їх зафіксували над Атлантичним океаном і записали як доповіді про небезпечні ситуації.

В одній із них пілот описав, як 26 березня 2014 року над Атлантичним океаном біля Вірджинії-Біч бачив срібний предмет розміром з валізу, який також зафіксували радари.