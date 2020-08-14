Погода на 14 серпня в Україні – прогноз погоди на сьогодні

Прогноз погоди в Україні на 14 серпня свідчить, що на всій території очікується мінлива хмарність.

На більшості території країни буде суха погода. Опади пройдуть лише в Харківській та Луганській областях.

На Заході температура повітря триматиметься на рівні +23-26 вдень. На Закарпатті повітря прогріється до +28. Вночі похолодає до +10-12 градусів.

На Півночі синоптики прогнозують до +23 вдень і до +12 вночі.

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У східних областях країни очікується до +20-25 градусів вдень.

На Півдні синоптики прогнозують від +23-26 вдень і до +17 вночі.

У Києві температура коливатиметься від +21 до +23 градусів тепла. У столиці очікується мінлива хмарність, без опадів.

Погода на осінь і зиму 2020

Згідно з прогнозом погоди на осінь 2020, літо затримається в Україні до кінця вересня.

За словами начальника відділу агрометеорології Укргідрометцентру Тетяни Адаменко, українців чекає і тепла зима.