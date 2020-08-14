Медовий Спас – одне з українських релігійних свят, яке також називають Маковія, Першого Спаса, Спаса на воді, відзначається 14 серпня.

Насправді Медовий Спас – це народна назва православного свята Винесення чесних древ Животворчого Хреста Господнього, або Свято Всемилостивого Спасу та Пресвятої Богородиці.

Влучні слова до свята можна обрати в нашій добірці привітань із Медовим спасом у листівках.

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Традиції на Медовий Спас

Медовий Спас – це традиційно час збирання меду, адже скоро закінчується літо, і людям потрібно запастися продуктами на зиму. Наші предки казали, що після Медового Спаса бджоли більше не приносять мед.

У цей день люди освячують воду, фрукти та випічку. Перед походом у церкви українці збирали на Медовий Спас букет квітів, в якому обов’язково були великі головки маку. Такий букет називається “маковійчик” або “маковійка”.

На Маковія розпочинається Успінський пост.

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