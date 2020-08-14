Успенський піст 2020 починається 14 серпня і триватиме два тижні. Це найкоротший піст в році.
На ці 14 днів також припадають важливі церковні свята. Починається піст Медовим Спасом, а закінчується великим церковним святом – Успінням Богородиці.
У ці дні ще відзначається Преображення Господнє і Яблучний Спас.
У цей період краще відмовитися від м’ясних і молочних продуктів, а також яєць. У ці два тижні варто збільшити в своєму раціоні кількість фруктів і овочів.
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Факти ICTV склали календар харчування Успенського посту 2020 на кожен день.
14 серпня
Сьогодні необхідно відмовитися від жирної їжі, алкоголю і не додавати під час приготування олію. Їсти можна гарячу їжу.
Це можуть бути відварені, тушковані або запечені рослинні продукти: картопля, будь-які овочі і гриби. З ними можна приготувати суп або кашу.
З напоїв необхідно вибирати чай, каву, компот або кисіль. Також це можуть бути відвари трав.
Сьогодні в їжу можна додавати мед, оскільки 14 серпня відзначається Медовий Спас.
15 серпня
Сьогодні можна зайнятися сироїдінням. Раціон повинен складатися з сирих рослинних продуктів.
Це можуть бути фрукти, сухофрукти, овочі, різноманітні горіхи і мед. Також можна їсти хліб.
З напоїв краще віддати перевагу звичайній воді і сокам.
16 серпня
Сьогодні необхідно відмовитися від жирної їжі, алкоголю і не додавати під час приготування олію. Їсти можна гарячу їжу.
Це можуть бути відварені, тушковані або запечені рослинні продукти: картопля, будь-які овочі і гриби. З ними можна приготувати суп або кашу.
З напоїв необхідно вибирати чай, каву, компот або кисіль. Також це можуть бути відвари трав.
Відмінність від 14 серпня – не можна додавати в їжу мед.
17 серпня
Сьогодні можна зайнятися сироїдінням. Раціон повинен складатися з сирих рослинних продуктів.
Це можуть бути фрукти, сухофрукти, овочі, різноманітні горіхи і мед. Також можна їсти хліб.
З напоїв краще віддати перевагу звичайній воді і сокам.
18 серпня
Сьогодні можна готувати супи, каші, картоплю, овочі, гриби з додаванням олії.
Продукти для приготування можна смажити, відварювати і запікати.
З напоїв можна вживати чай, каву, компоти, киселі, відвари і вино.
19 серпня
Сьогодні потрібно їсти гарячу їжу з олією. У цей день відзначається велике церковне свято – Преображення Господнє.
Можна їсти смажену, варену і печену їжу. Дозволяється їсти супи, каші, картоплю, овочі, гриби і хліб. З напоїв: чай, кава, компоти, киселі, відвари і вино.
Також сьогодні можна додати в раціон рибу і морепродукти. Традиційно сьогодні їдять яблука з медом або виноград.
20 серпня
Сьогодні можна зайнятися сироїдінням. Раціон повинен складатися з сирих рослинних продуктів.
Це можуть бути фрукти, сухофрукти, овочі, різноманітні горіхи і мед. Також можна їсти хліб.
З напоїв краще віддати перевагу звичайній воді і сокам.
21 серпня
Сьогодні необхідно відмовитися від жирної їжі, алкоголю і не додавати під час приготування олію.
Їсти можна гарячу їжу.
Це можуть бути відварені, тушковані або запечені рослинні продукти: картопля, будь-які овочі і гриби. З ними можна приготувати суп або кашу.
З напоїв необхідно вибирати чай, каву, компот або кисіль. Також це можуть бути відвари трав.
Сьогодні в їжу можна додавати мед, оскільки 14 серпня відзначається Медовий Спас.
22 серпня
Сьогодні можна зайнятися сироїдінням. Раціон повинен складатися з сирих рослинних продуктів.
Це можуть бути фрукти, сухофрукти, овочі, різноманітні горіхи і мед. Також можна їсти хліб.
З напоїв краще віддати перевагу звичайній воді і сокам.
23 серпня
Сьогодні необхідно відмовитися від жирної їжі, алкоголю і не додавати під час приготування олію.
Їсти можна гарячу їжу.
Це можуть бути відварені, тушковані або запечені рослинні продукти: картопля, будь-які овочі і гриби. З ними можна приготувати суп або кашу.
З напоїв необхідно вибирати чай, каву, компот або кисіль. Також це можуть бути відвари трав.
Сьогодні в їжу можна додавати мед, оскільки 14 серпня відзначається Медовий Спас.
24 серпня
Сьогодні можна зайнятися сироїдінням. Раціон повинен складатися з сирих рослинних продуктів.
Це можуть бути фрукти, сухофрукти, овочі, різноманітні горіхи і мед. Також можна їсти хліб.
З напоїв краще віддати перевагу звичайній воді і сокам.
25 серпня
Сьогодні можна готувати супи, каші, картопля, овочі, гриби з додаванням олії.
Продукти для приготування можна смажити, відварювати і запікати.
З напоїв можна вживати чай, каву, компоти, киселі, відвари і вино.
26 серпня
Сьогодні можна готувати супи, каші, картоплю, овочі, гриби з додаванням олії.
Продукти для приготування можна смажити, відварювати і запікати.
З напоїв можна вживати чай, каву, компоти, киселі, відвари і вино.
27 серпня
Сьогодні можна зайнятися сироїдінням. Раціон повинен складатися з сирих рослинних продуктів.
Це можуть бути фрукти, сухофрукти, овочі, різноманітні горіхи і мед. Також можна їсти хліб.
З напоїв краще віддати перевагу звичайній воді і сокам.
28 серпня
Це останній день посту і сьогодні можна їсти все.
28 серпня відзначається свято Успіння Богородиці.
Церковні свята в Україні
В Україні існує велика кількість свят. Вони діляться на офіційні, неофіційні і церковні.
Більшість дат в церковному календарі пов’язані з подіями з життя Ісуса Христа. Ключове місце в ньому займає Великдень – день, коли Ісус воскрес після того, як був розп’ятий.
Факти ICTV склали церковний календар на 2020 рік, який покаже, коли починається і закінчується певний піст, дати одноденних постів і поминальних днів.