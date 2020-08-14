Успенський піст 2020 починається у п’ятницю, 14 серпня, а закінчується 27 серпня – четвер.
Два тижні, поки триває Успенський піст, варто присвятити молитвам та зближенню з рідними.
Упродовж посту важливо не піддаватися як духовним спокусам, так і тілесним. Тому важливо знати, що не можна їсти в Успенський піст 2020.
Протягом усього посту варто відмовитися від таких продуктів:
- м’ясо і м’ясопродукти;
- риба і рибні продукти (можна їсти у день Преображення Господня);
- яйця;
- молоко та молочні продукти;
- солодощі;
- непісна випічка;
- фаст-фуд;
- алкоголь.
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Загалом продукти, які не можна їсти в Успенський піст, особливо не відрізняються від тих, які не можна їсти у інші пости.
Одним з найскладніших днів посту буде останній – можна їсти лише фрукти та овочі у сирому виді, горіхи та мед.
Успенський піст 2020 починається за 14 днів до Успіння Пресвятої Богородиці і присвячується їй.
Під час нього варто утримуватися не лише від їжі, але і від шкідливих звичок, а також розваг.