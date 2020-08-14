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Факти / Lifestyle

Що не можна їсти в Успенський піст 2020

Успенський піст 2020 починається у п’ятницю, 14 серпня, а закінчується 27 серпня – четвер.

Два тижні, поки триває Успенський піст, варто присвятити молитвам та зближенню з рідними.

Упродовж посту важливо не піддаватися як духовним спокусам, так і тілесним. Тому важливо знати, що не можна їсти в Успенський піст 2020.

Протягом усього посту варто відмовитися від таких продуктів:

  • м’ясо і м’ясопродукти;
  • риба і рибні продукти (можна їсти у день Преображення Господня);
  • яйця;
  • молоко та молочні продукти;
  • солодощі;
  • непісна випічка;
  • фаст-фуд;
  • алкоголь.

Читайте: Як безпечно вийти з посту

Загалом продукти, які не можна їсти в Успенський піст, особливо не відрізняються від тих, які не можна їсти у інші пости.

Одним з найскладніших днів посту буде останній – можна їсти лише фрукти та овочі у сирому виді, горіхи та мед.

Успенський піст 2020 починається за 14 днів до Успіння Пресвятої Богородиці і присвячується їй.

Під час нього варто утримуватися не лише від їжі, але і від шкідливих звичок, а також розваг.

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