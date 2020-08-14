Православні християни 14 серпня святкують Медовий спас. Традиційно у цей день потрібно йти на святкове богослужіння до храму.

Що святять у церкві на Медовий спас

Оскільки друга назва цього свята Маковія, то на службу потрібно прийти з букетом квітів, який у народі називають маковійчиком. У букеті обов’язково повинні бути декілька головок стиглого маку.

Можна ще додати калину, яка символізує дівоче щастя, і овес, щоб у родині був достаток. За бажання у композицію додають навіть полин, оскільки вважається, що він захищає будинок від злих сил.

Залежно від регіонів, у букет додають айстри, жоржини, гвоздики. Викидати такий маковійчик у жодному разі не можна. Його потрібно зберігати в будинку біля ікон як оберіг.

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Також святити у церкві 14 серпня потрібно мед. Але робити це можна тільки в новому посуді, з якого ще ніхто не їв. Згідно з повір’ями, тоді він стає по-справжньому цілющим і лікує від багатьох хвороб.

Вважалося, що мед можна було їсти і використовувати під час приготування страв тільки після освячення на Медовий спас.

Тому саме з ложки освяченого меду потрібно починати святкову вечерю, молячись Богу і дякуючи йому за дари.

Після Медового спасу православні християни святкуватимуть Яблучний спас. У цей день у церквах освячуватимуть перші осінні дари – яблука, груші, сливи, виноград, а також різні овочі.