Як вибрати щоденник в школу

З приходом нового навчального року стає актуальним питання, як вибрати щоденник у школу.

Важливо поставитися до цього відповідально, адже він потрібний не тільки для розкладу уроків та оцінок, але і допоможе підвищити успішність та дисциплінованість, якщо його вдало підібрати.

Сьогоднішній вибір шкільної канцелярії великий, і підібрати щоденник, який сподобається вашій дитині, не складно.

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Найпопулярнішими серед дівчат є щоденники з яскравими обкладинками, на яких є улюблені герої серіалів, мультиків або просто зображені квіти чи тварини.











Як вибрати щоденник до школи: основні критерії / 3 фотографии

Хлопчики надають перевагу зіркам світового футболу, автівкам, супергероям, обкладинкам зі стриманими кольорами.











Як вибрати щоденник до школи: основні критерії / 3 фотографии

Учні старших класів, зазвичай, обирають патріотичні, однотонні щоденники чи з цікавими написами без різних дитячих малюнків.











Як вибрати щоденник до школи: основні критерії / 3 фотографии

Придбати щоденник можна за ціною від 40 до 350 грн. Знайти його можна в звичайних магазинах канцтоварів, а перед новим навчальним роком навіть в супермаркетах.

Окрім красивого вигляду, щоденник має бути підібраний вдало за змістом. Часто на сторінках додають різні блоки з цікавою інформацією для дітей.

Корисним стане щоденник з таблицею хімічних елементів, історичних чи географічних фактів тощо.

Візьміть для своєї дитини щоденник, який буде цікавий їй не тільки із-за красивої обкладинки, а й навчить чомусь новому. Краще придбати саме з такою інформацією, яка зацікавить вашу дитину.

Наприклад, якщо малюк любить тварин, купіть щоденник з пізнавальними фактами про тваринний світ, а тим, хто захоплюється географією – цікавинки про різні країни світу стануть у нагоді.

Звичайно, якщо така інформація для вас не важлива, можна обрати документ без неї.

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Щоденник краще брати з товстою обкладинкою, щоб швидко не пошкодити її. Рядки мають бути широкими, аби в них поміщалися різні позначки.

Пронумерованість дає змогу побачити, чи вириває учень сторінки із поганими оцінками. Краще брати аркуші пастельних кольорів, вони будуть приємнішими для зору вашої дитини.

Шкільний щоденник – це обличчя учня, який привчить вашу дитину до акуратності і планування свого часу. Саме тому він завжди залишається основним документом школяра.

Фото: prom.ua, nu sho