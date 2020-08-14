PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle

Яке свято сьогодні, 14 серпня

14 серпня православні відзначають Медовий спас і свято Всемилостивого Спаса та Пресвятої Богородиці.

Також в цей день відзначається набуття мощей преподобної Софії Суздальської. 14 серпня шанується і пам’ять священномученика Димитрія Павского.

Це 226-й день року (227-й в високосні роки) в григоріанському календарі. До кінця року залишається 139 днів.

ЧитайтеКалендарь государственных праздников на 2020 год

Іменини 14 серпня святкують: Олександр, Дмитро, Тимофій, Федір і Соломія.

Народні прикмети на 14 серпня:

  • Для благополуччя необхідно освятити в церкві мед;
  • Павук впав на голову – до успіхів в роботі.
  • Якщо цілий день йде дощ, значить, в наступному році урожай буде смачним і багатим.
  • Побачити велику зграю голубів – до народження дитини.

Що категорично не можна робити 14 серпня:

  • З’ясовувати стосунки з близькими і колегами;
  • Займатися прибиранням і будь-якими іншими домашніми справами;
  • Надмірно святкувати і веселитися.

В августе много праздничных дней. Согласно церковному календарю на август, православные христиане будут праздновать три Спаси — Медовый, Яблочный и Ореховый.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка