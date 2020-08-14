14 серпня православні відзначають Медовий спас і свято Всемилостивого Спаса та Пресвятої Богородиці.

Також в цей день відзначається набуття мощей преподобної Софії Суздальської. 14 серпня шанується і пам’ять священномученика Димитрія Павского.

Це 226-й день року (227-й в високосні роки) в григоріанському календарі. До кінця року залишається 139 днів.

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Іменини 14 серпня святкують: Олександр, Дмитро, Тимофій, Федір і Соломія.

Народні прикмети на 14 серпня:

Для благополуччя необхідно освятити в церкві мед;

Павук впав на голову – до успіхів в роботі.

Якщо цілий день йде дощ, значить, в наступному році урожай буде смачним і багатим.

Побачити велику зграю голубів – до народження дитини.

Що категорично не можна робити 14 серпня:

З’ясовувати стосунки з близькими і колегами;

Займатися прибиранням і будь-якими іншими домашніми справами;

Надмірно святкувати і веселитися.

В августе много праздничных дней. Согласно церковному календарю на август, православные христиане будут праздновать три Спаси — Медовый, Яблочный и Ореховый.