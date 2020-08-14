14 серпня в Україні відзначають Медовий спас або Маковія.
Це свято пов’язане зі збором врожаю меду і маку. У цей день наші пращури випікали пряники з маком і медом, а також вітали один одного зі святом.
Факти ICTV підготували кращі привітання з Маковеєм у прозі.
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Від щирого серця вітаю з Маковеєм! Нехай у житті буде стільки ж тепла, скільки у цей спекотний день серпня, а кожна хвилина буде солодкою, немов мед.
Бажаю міцного здоров’я, достатку та успіху у всьому!
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Зі святом Маковея вітаю вас у цей день! Нехай літо триває для вас цілий рік, а медова солодкість цього дня наповнює кожну мить вашого життя.
Ніколи не хворійте, кохайте і будьте коханими!
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Бджоли все літо працювали і зібрали багато меду! Нехай твій достаток буде таким же багатим. А працювати доводилося трішки менше!
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Вітаю з Маковеєм! Нехай у твоєму житті буде лише мед і жодної ложки дьогтю!
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Нехай життя буде солодким, як макові пряники. Бажаю здоров’я і достатку. Зі святом Маковея!
Календар церковних свят на 2020 рік
У серпні українців чекає багато церковних свят, серед яких три спаси – Медовий, Яблучний і Горіховий, а також Успіння Пресвятої Богородиці.
Також у цьому місяці буде двотижневий Успенський піст, він розпочнеться 14 серпня.
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