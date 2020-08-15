День ангела Романа випадає на 15 серпня – субота. Ім’я Роман походить від латинського римський, римлянин, а з юдейської перекладається як рівний Богу та схожий до Бога.

Цього дня не забудьте привітати з іменинами своїх знайомих та близьких.

Для цього ми підготували найкращі привітання з Днем Романа у віршах.

*****

Нині в гарної людини –

Найкрутіші іменини.

Будуть в Роми подарунки,

Привітання й поцілунки…

Я приєднуюсь до всього,

Хай в житті все буде кльово!

Хай здоров’я не підводить,

Й грошенята хай підходять!!!

Вітаю З Днем Ангела!!!

*****

Тобі бажаю я, Роман,

Любові вируючий океан,

Щоб рік наступний був, як свято,

На все щоб вистачало сил багато.

За життям не йди понуро,

Зневіра, нудьга – це гріх!

Адже треба, щоб у житті було

Здоров’я та веселий сміх!

Нехай в житті особистому буде щастя,

Кар’єра нехай йде вперед,

Не затьмарить роки негода,

А старість? Старість – десь там чекає усіх!

Читайте: Церковні свята, пости та поминальні дні – календар на 2020 рік

*****

Роман – ти в нас боєць,

І в роботі молодець!

Люблять всі тебе дівчата,

Липнуть всі, немов ти м’ята,

Ти в нас гордий, не здаєшся,

На любов не піддаєшся!

Хай завжди тобі везе,

І в житті буде усе!

*****

Все Роман, усе – для тебе.

Зазирає янгол з неба

На твоє веселе свято

Й ніби хоче нагадати,

Що святий у тебе є

На ім’я, як і твоє.

Він тебе оберігає,

Любить і застерігає:

Любим будь і людям й Богу,

Не цурайсь свого святого –

Й кожен свій день іменин

Відсвяткуй разом із ним.

У церковному календарі на серпень 2020 буде безліч свят. Аби їх не пропустити, слідкуйте за нашим календарем свят.