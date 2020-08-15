День ангела Романа випадає на 15 серпня – субота. Ім’я Роман походить від латинського римський, римлянин, а з юдейської перекладається як рівний Богу та схожий до Бога.
Цього дня не забудьте привітати з іменинами своїх знайомих та близьких.
Для цього ми підготували найкращі привітання з Днем Романа у віршах.
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Нині в гарної людини –
Найкрутіші іменини.
Будуть в Роми подарунки,
Привітання й поцілунки…
Я приєднуюсь до всього,
Хай в житті все буде кльово!
Хай здоров’я не підводить,
Й грошенята хай підходять!!!
Вітаю З Днем Ангела!!!
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Тобі бажаю я, Роман,
Любові вируючий океан,
Щоб рік наступний був, як свято,
На все щоб вистачало сил багато.
За життям не йди понуро,
Зневіра, нудьга – це гріх!
Адже треба, щоб у житті було
Здоров’я та веселий сміх!
Нехай в житті особистому буде щастя,
Кар’єра нехай йде вперед,
Не затьмарить роки негода,
А старість? Старість – десь там чекає усіх!
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Роман – ти в нас боєць,
І в роботі молодець!
Люблять всі тебе дівчата,
Липнуть всі, немов ти м’ята,
Ти в нас гордий, не здаєшся,
На любов не піддаєшся!
Хай завжди тобі везе,
І в житті буде усе!
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Все Роман, усе – для тебе.
Зазирає янгол з неба
На твоє веселе свято
Й ніби хоче нагадати,
Що святий у тебе є
На ім’я, як і твоє.
Він тебе оберігає,
Любить і застерігає:
Любим будь і людям й Богу,
Не цурайсь свого святого –
Й кожен свій день іменин
Відсвяткуй разом із ним.
У церковному календарі на серпень 2020 буде безліч свят. Аби їх не пропустити, слідкуйте за нашим календарем свят.