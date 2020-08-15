День археолога: привітання у листівках

15 серпня в Україні відзначається День археолога. Традиційно в цей день в музеях відкривають різні виставки, присвячені археології, де кожен може познайомитися з наукою ближче.

Ще до 2008 року День археолога в Україні був неофіційним. Ще з 1947 року це свято відзначали всі археологічні експедиції, які проводили свої дослідження.

У День археолога 2020 Факти ICTV підготували найкращі привітання в листівках для всіх причетних до свята.

Читайте: Вихідні на День незалежності 2020 в Україні – скільки днів і дати

Щодня в Україні відзначаються різні церковні свята. Факти ICTV зібрали повний церковний календар на 2020 рік, де також зібрано перелік поминальних днів та постів.