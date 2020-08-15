Гороскоп на 15 серпня 2020 для всіх знаків зодіаку радить всім добре відпочити і просить не заважати працювати Водоліям – їм дуже треба.

Овен

Перевернута Башта

Найголовніше Овнам зрозуміти, що деякі речі закінчуються, і врятувати їх неможливо. Багато що довкола вас почне сьогодні руйнуватись. Накопичуйте сили для наступного дня, але сьогодні залишайтесь в стороні від подій.

Телець

Сімка посохів

Сьогодні Тельцям приноситиме радість тільки те, що дістанеться їм боєм. Тому всі справи, якими ви не хочете займатись, перетворіть на змагання або забіг. Хто краще вистоїть чергу, поллє квіти, хто найшвидше відпочине.

Близнюки

П’ятірка пентаклів

У Близнюків в суботу відключено режим практичності. Все корисне валитиметься з рук, так що і не намагайтесь за нього братися. Для того, щоб слухати серце, день просто чудовий. Робіть, що хочеться, будьте добрими – у суботу вдасться.

Рак

Мир

Гороскоп на 15 серпня радить Ракам звільнити суботу від справ і витратити її на те, щоб підвести підсумки. Як ви провели тиждень, місяць, початок року, хто був поряд з вами, а хто ні. Сьогодні день відкриттів – і ви теж можете зрозуміти багато про себе і про людей довкола.

Лев

Десятка пентаклів

Леви сьогодні вміють думати вперед не на дні або роки, а на цілі покоління. Використовуйте цю здатність на користь. Почніть сортувати сміття, вигадайте імена майбутнім дітям, онукам, правнукам, або подумайте, що потрібно у майбутньому такого, чого немає зараз – і вигадайте нову Теслу.

Діва

Королева мечів

Може бути складно, але Дівам сьогодні треба ставити тверезий розрахунок вище будь-яких емоцій. Хай жалість чи злість не заважають вам бачити реальний стан речей. Гороскоп на 15 серпня для всіх знаків зодіаку обіцяє: навіть так ви все одно все вирішите правильно.

Терези

П’ятірка мечів

Зазвичай врівноважених Терезів тягне сперечатись з будь-якої причини. Намагайтесь стримуватись. Сперечатись – це нормально, але суперечка заради суперечки нікого до добра не доведе. Перемога не принесе вам задоволення, але лише відлякає людей довкола.

Скорпіон

Перевернутий Паж чаш

Які б емоції не шматували Скорпіонів сьогодні, не варто ставитись до них серйозно. Радість і сум сьогодні плинні. Почекайте трохи – і вони минуть самі. Дуже хороший день, щоб поговорити про щось важливе, що зазвичай чіпляє. Сьогодні вам буде легко говорити, не зважаючи на емоції.

Стрілець

Шістка чаш

Все сьогодні змушує Стрільців згадувати про минуле і про те, що зробило їх тими, ким вони стали. Не пручайтесь цим спогадам, в них можна знайти багато цікавого і дізнатись щось нове про себе. Говоріть з батьками, напишіть старим друзям, з якими втратили контакт. Вам потрібен цей шматочок безхмарного дитинства.

Козеріг

Перевернутая Шестірка пентаклів

Козероги, сьогодні хороший день, щоб порахувати свої гроші. Оцініть, скільки ви отримуєте і скільки витрачаєте. Може виявитись, що дохід зникає ніби сам собою – і час з цим щось зробити. Головне почніть.

Водолій

Вісімка пентаклів

Якщо Водоліям хочеться витратити суботу на роботу – не варто змушувати їх відпочивати. Сьогодні ви працюєте не тому, що маєте, а тому, що прийшло натхнення і вам хочеться стати краще.

Риби

Дев’ятка посохів

Рибам знадобляться сили, тому що день важкий, але здаватись ніяк не можна. Якщо ви не відступите перед тим, що здається нудним, складним або важким, ця субота стане найкращим днем тижня. Гороскоп на 15 серпня точно це знає.

Гороскоп на серпень

У гороскопі на серпень 2020 Уран, планета революцій, несподіваних оновлень і вищого розуму, переходить у фазу ретроградного руху. Ця планета символізує прагнення вирватися з обмежень і умовностей.

До 15 серпня він буде в стадії стаціонарності, що дасть людям відчуття сили, бо планета направляє цілеспрямований потік енергії. Через це у людей з’являється необхідність радикальних змін, відчувається гостра потреба в свободі.