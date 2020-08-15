Погода на 15 серпня в Україні – прогноз погоди на сьогодні

Погода в Україні 15 серпня буде сонячною з мінливою хмарністю.
На Заході температура повітря триматиметься на рівні +26 вдень, проте в регіоні очікуються сильні дощі.
На Півночі синоптики прогнозують до +22 вдень і до +7 вночі.
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У східних областях країни очікується до +21-23 градусів вдень.
На Півдні синоптики прогнозують від +22-26 вдень і до +10 вночі.
У Києві температура коливатиметься від +21 до +23 градусів тепла. У столиці очікується мінлива хмарність, без опадів.
Погода на осінь і зиму 2020
Згідно з прогнозом погоди на осінь 2020, літо затримається в Україні до кінця вересня.
За словами начальника відділу агрометеорології Укргідрометцентру Тетяни Адаменко, українців чекає і тепла зима.