Археологи – це люди, які вивчають історію людства на основі викопних знахідок. Їх професійне свято – День археолога 2020 припадає на 13 серпня.
В Україні археологи зробили одне з найвизначніших відкриттів у світі. У 1971 році знайшли у кургані Товста Могила, що на околиці міста Покров Дніпропетровської області, скіфську золоту пектораль. Ця прикраса стала відома на весь світ, коли у ООН, її назвали однією з найгарніших пам’яток давнини.
Факти ICTV бажають усім причетним до професії, знайти свою скіфську пектораль і пропонують вітати археологів такими СМС.
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З днем археолога сьогодні вітаємо, Нових скарбів знайти побільше вам бажаємо, Нехай удача супроводжує вас завжди, Нехай прихильною буде до вас доля.
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З Днем археолога. Бажаю кожен день шукати те, що важливо й цікаво, завжди знаходити те, що потрібно й унікально, постійно докопуватися до істини та до дивних знахідок, ніколи не втрачати віри в себе і нюху на велику удачу!
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У ваших руках історії нитки,
Ви повертаєте те, що забуто:
Пам’ять про предків, забуту славу,
Свято ви заслужили по праву.
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Нехай на розкопі і в кабінеті
Навіть при самому скромному бюджеті
Пошуку дух і богиня везіння
Не покидають вас ні на мить.
Календар свят у серпні 2020
У серпні, крім офіційних вихідних, є додатковий вихідний – 24 серпня відзначається головне державне свято – День незалежності України.
Факти ICTV зробили для Вас календар свят на серпень 2020.