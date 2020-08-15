15 серпня 2020 року українці вшановують пам’ять святого Стефана – першого мученика, який був прихильником християнського вчення і походив з єврейської діаспори.

Також 15 серпня святкують День археолога та Всесвітній день бездомних тварин.

У цей день іменини святкують: Василь, Іван, Кирило, Платон, Роман, Степан, Тарас, Федір.

Народні прикмети на 15 серпня:

нерухомі хмари вранці – вірна ознака гарної погоди;

яка погода вдень, такою вона буде і в вересні;

павуки плетуть маленькі сіті – скоро буде вітряно;

жаби заквакали – буде дощ, різко замовкли – буде сильний вітер;

Читайте: Календар свят на серпень 2020

Що не можна робити 15 серпня:

ображати тварин – до них варто проявляти особливу увагу;

краще відкласти великі справи на інший день, а ось плани будуйте.

лаятися;

зневірюватися.

У церковному календарі на 2020 рік є безліч свят. Церковний календар допоможе визначитися, коли починається і закінчується певний піст, вкаже дати одноденних постів і поминальних днів у 2020 році.