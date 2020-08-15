15 серпня 2020 року українці вшановують пам’ять святого Стефана – першого мученика, який був прихильником християнського вчення і походив з єврейської діаспори.
Також 15 серпня святкують День археолога та Всесвітній день бездомних тварин.
У цей день іменини святкують: Василь, Іван, Кирило, Платон, Роман, Степан, Тарас, Федір.
Народні прикмети на 15 серпня:
- нерухомі хмари вранці – вірна ознака гарної погоди;
- яка погода вдень, такою вона буде і в вересні;
- павуки плетуть маленькі сіті – скоро буде вітряно;
- жаби заквакали – буде дощ, різко замовкли – буде сильний вітер;
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Що не можна робити 15 серпня:
- ображати тварин – до них варто проявляти особливу увагу;
- краще відкласти великі справи на інший день, а ось плани будуйте.
- лаятися;
- зневірюватися.
У церковному календарі на 2020 рік є безліч свят. Церковний календар допоможе визначитися, коли починається і закінчується певний піст, вкаже дати одноденних постів і поминальних днів у 2020 році.