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Яке свято сьогодні, 15 серпня

15 серпня 2020 року українці вшановують пам’ять святого Стефана – першого мученика, який був прихильником християнського вчення і походив з єврейської діаспори.

Також 15 серпня святкують День археолога та Всесвітній день бездомних тварин.

У цей день іменини святкують: Василь, Іван, Кирило, Платон, Роман, Степан, Тарас, Федір.

Народні прикмети на 15 серпня: 

  • нерухомі хмари вранці – вірна ознака гарної погоди;
  • яка погода вдень, такою вона буде і в вересні;
  • павуки плетуть маленькі сіті – скоро буде вітряно;
  • жаби заквакали – буде дощ, різко замовкли – буде сильний вітер;

Читайте: Календар свят на серпень 2020

Що не можна робити 15 серпня: 

  • ображати тварин – до них варто проявляти особливу увагу;
  • краще відкласти великі справи на інший день, а ось плани будуйте.
  • лаятися;
  • зневірюватися.

У церковному календарі на 2020 рік є безліч свят. Церковний календар допоможе визначитися, коли починається і закінчується певний піст, вкаже  дати одноденних постів і поминальних днів у 2020 році.

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