День ангела Соломії: привітання в листівках та СМС

День ангела Соломії відзначають 16 серпня, на честь святої Соломії мироносиці.

Соломія (Саломея) – ім’я єврейського походження (шалом – мир), яке перекладається як мирна, спокійна.

Чоловічий варіант імені – Соломон.

Відомою власницею цього імені в Україні є Соломія Крушельницька, яку називали найвидатнішою оперною співачкою світу.

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Ми зібрали для вас найкращі листівки та СМС-привітання з Днем ангела Соломії.

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Соломіє, вітаю з Днем Ангела! Нехай твій небесний охоронець буде поруч Тебе у хвилини радості і смутку, кохання і розлучень, щохвилини, щосекунди. Коли Ти впадеш, він – підніме, коли ти заплачеш – втішить, коли ти радітимеш він радітиме разом з тобою.

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З Днем ангела, Соломійка! Твій небесний опікун подарував тобі безліч хороших якостей. Бажаю тобі не розгубити цей цінний набір ангельських подарунків по житті і пишається тим ім’ям, що подарували тобі твої батьки.

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Соломіє, вітаю з Днем ангела. Нехай твій ангел надійно охороняє тебе від усього злого і заохочує лише на добрі справи.

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Соломіє, цього дня ти святкуєш народження свого ангела. Я хочу привітати його з цією датою і побажати, щоб ви ніколи не розлучалися, щоб твій ангел завжди знаходився за спиною, оберігаючи від усіх бід і напастей. Щиро вітаю!

Православний календар на серпень 2020

Для зручності Факти ICTV публікували церковний календар на серпень 2020, де зібрано багато свят останнього місяця літа.

Головне церковне свято місяця – Успіння Пресвятої Богородиці – віряни відзначатимуть 28 серпня.