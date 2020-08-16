Гороскоп на 16 серпня 2020 для всіх знаків зодіаку з докором дивиться на Тельців, пропонує Терезам рятуватися списками, а Ракам спершу робити, а потім вже все інше.

Овен. Паж посохів

Лень в Овнів дуже швидкий, тому що їх веде ним потяг до нового і бажання швидше зазирнути в завтрашній день. Не спішіть так вже сильно, зупиняйтесь іноді, щоб насолодитись неділею хоч трохи.

Телець. Десятка мечів

Тельці, ну вас же попереджали. Все, тепер тримайте від гороскопу на 16 серпня власну Десятку мечів, а з неї і стискаючу втому. Просто відпочивайте, найважче, що вам сьогодні можна тримати – це чашку чая, поки підніматиме її до рота.

Близнюки. Перевернута Четвірка посохів

Жахлива самотність може накривати сьогодні Близнюки. Таке відчуття, що всі слова і почуття чуються ніби через скло або товщу води. Це не так, і це мине, але сьогодні говорить лише з найближчими людьми – так це скло трісне швидше.

Рак. Двійка мечів

Останній вихідний змушує Раків тривожитись і переживати, що вони проведуть його якось не так. Видихніть і подумайте ось про що: переживаючи, ви витрачаєте його на переживання. Замість цього почніть робити хоч щось – і там розберетесь.

Лев. Перевернута П’ятірка мечів

Левам гороскоп на 16 серпня радить подумати про те, чим і заради чого вони жертвують. Якщо вихідними, родиною, здоров’ям – чи вартий того успіх? Проведіть неділю з близькими, відклавши роботу якнайдалі. Це те, що справді важливо.

Діва. Двійка чаш

Дивовижну єдність відчувають сьогодні Діви. Від цього все виходить легко і просто. Ще краще буде, якщо ви зможете сьогодні робити все важливе з кимось разом. Будь-яку люди посилять вас і ваші ідеї.

Терези. Сімка чаш

Терезам складно за щось братись сьогодні, тому що все здається однаково важливим і негайним. Позбавте себе цього напруження. Складіть список того, що хочеться, в випадковому порядку, і просто йдіть за ним.

Скорпіон. Закохані

Сьогодні доведеться співпрацювати навіть зазвичай незалежним Скорпіонам. Все, що сьогодні зустрінеться вам, буде дуже складним для однієї людини, але досить прости для двох. Знайдіть когось, кому довіряєте. Разом ви чудова команда, у вас все вийде.

Стрілець. Десятка пентаклів

Стрільцям прийшов час озирнутись і зрозуміти, чи досягли вони того, чого хотіли колись. Якщо ні, подумайте, чи так ви цього хочете. Якщо так, озирніться – можливо, прийшов час переходити на наступний рівень?

Козеріг. Дурень

Гороскоп на 16 серпня підкидає Козерогам шанс почати все з чистої сторінки. Просто залиште все, що було раніше, і спробуйте себе в чомусь геть новому. Нова робота, хобі, стосунки, країна – що ви почнете сьогодні, те й визначить ваше майбутнє.

Водолій. Перевернута Вісімка мечів

Водолії в неділю раптом можуть виявити, що вони здатні на набагато більше, ніж очікували від себе раніше і ніж їм говорять оточуючі. Не обмежуйте себе: саме в вас вийде виконати навіть найсміливіші плани.

Риби. Сімка пентаклів

Краще, що можуть зробити Риби в неділю – спокійно відпочити. Все, що ви могли зробити за цей тиждень, вже зроблено. Тепер дайте собі час на перепочинок, щоб всі знання і плани вклались в голові, а в тілі з’явилась енергія на наступний тиждень.

Гороскоп на серпень

У докладному гороскопі на серпень 2020 українська астролог Марина Скаді розповіла Фактами ICTV, чого варто очікувати знакам зодіаку в останньому місяці літа.

Ситуація на початку серпня буде не з легких, однак вже у другій половині місяця очікується чимало приємних сюрпризів, люди відчують радість та повноту щастя.

Найбільш вигідним місяць стане для Близнюків, Стрільців та Риб.

Джерело: А как вам такой расклад