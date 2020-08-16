Погода на 16 серпня в Україні – прогноз погоди на сьогодні

Погода в Україні 16 серпня буде сонячною з мінливою хмарністю.

На Заході температура повітря триматиметься на рівні +26-27 вдень, проте в регіоні очікуються сильні грозові дощі.

На Півночі синоптики прогнозують до +22 вдень і до +13 вночі.

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У східних областях країни очікується до +22-24 градусів вдень.

На Півдні синоптики прогнозують від +25-27 вдень і до +10 вночі.

У Києві температура коливатиметься від +24 до +26 градусів тепла. У столиці очікується мінлива хмарність, без опадів.

Погода на осінь і зиму 2020

Згідно з прогнозом погоди на осінь 2020, літо затримається в Україні до кінця вересня.

За словами начальника відділу агрометеорології Укргідрометцентру Тетяни Адаменко, українців чекає і тепла зима.