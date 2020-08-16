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Успіння Пресвятої Богородиці 2020 – дата

28 серпня православні відзначають одне з дванадцяти головних церковних свят – Успіння Пресвятої Богородиці.

У цей день церква згадує смерть Божої Матері, однак свято не лише сумне через закінчення життєвого шляху Богородиці, але й радісне – адже вона возз’єдналася зі своїм сином Ісусом Христом.

За три дні до смерті Марії явився архангел Гавриїл і сповістив її про близьку смерть. У цей день апостоли залишили місця своєї проповіді та зібралися в Єрусалимі, щоб попрощатись з Пресвятою Богородицею та здійснити погребіння її пречистого тіла.

Перебуваючи навколо її ложа, вони були засліплені яскравим світлом, в якому явився сам Христос в оточенні ангелів та архангелів. У цей момент чиста душа Діви Марії без страждання, ніби уві сні, відійшла до Господа.

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Апостол Фома не встиг на поховання Богородиці, тому йому після її успіння дозволили увійти в печеру-гробницю. Але там він не виявив тіла Богородиці. Це пояснили тим, що Господь забрав тіло Марії на небо.

Щодня в Україні відзначаються різні церковні свята. Факти ICTV зібрали повний церковний календар на 2020 рік, де також зібрано перелік поминальних днів та постів.

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