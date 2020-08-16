16 серпня 2020 року українці вшановують пам’ять Антонія Римлянина або Антона Вихревія. Цей православних святий жив у XI-XII століттях.
У народі Антон був відомий тим, що 16 серпня сміливі люди вирушали на перехрестя “вихори вартувати”. При появі вихору необхідно було увіткнути в нього ніж, тримаючи в руках голову півня.
У цей день іменини святкують: Іван, Ісаак, Козьма, Ян.
Народні прикмети на 16 серпня:
- дме південний вітер і по дорозі кружляють пилові вихори – взимку буде багато снігу.
- сильний і холодний вітер – до морозної зими, теплий – до м’якої та сніжної.
- побачити в цей день ведмедя – на щастя.
- домашня птиця линяти почала – скоро холоди настануть.
- хмари в одну лінію на горизонті витягнулися – до сильного вітру.
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Що не можна робити 16 серпня:
- прибирати у домі;
- підмітати вдома та на вулиці, щоб не вимести своє щастя;
- відмовляти бездомним і безпорадним, які дійсно потребують допомоги.
У церковному календарі на 2020 рік є безліч свят. Церковний календар допоможе визначитися, коли починається і закінчується певний піст, вкаже дати одноденних постів і поминальних днів у 2020 році.