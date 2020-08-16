16 серпня 2020 року українці вшановують пам’ять Антонія Римлянина або Антона Вихревія. Цей православних святий жив у XI-XII століттях.

У народі Антон був відомий тим, що 16 серпня сміливі люди вирушали на перехрестя “вихори вартувати”. При появі вихору необхідно було увіткнути в нього ніж, тримаючи в руках голову півня.

У цей день іменини святкують: Іван, Ісаак, Козьма, Ян.

Народні прикмети на 16 серпня:

дме південний вітер і по дорозі кружляють пилові вихори – взимку буде багато снігу.

сильний і холодний вітер – до морозної зими, теплий – до м’якої та сніжної.

побачити в цей день ведмедя – на щастя.

домашня птиця линяти почала – скоро холоди настануть.

хмари в одну лінію на горизонті витягнулися – до сильного вітру.

Читайте: Календар свят на серпень 2020

Що не можна робити 16 серпня:

прибирати у домі;

підмітати вдома та на вулиці, щоб не вимести своє щастя;

відмовляти бездомним і безпорадним, які дійсно потребують допомоги.

У церковному календарі на 2020 рік є безліч свят. Церковний календар допоможе визначитися, коли починається і закінчується певний піст, вкаже дати одноденних постів і поминальних днів у 2020 році.