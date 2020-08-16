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Яке свято сьогодні, 16 серпня

16 серпня 2020 року українці вшановують пам’ять Антонія Римлянина або Антона Вихревія. Цей православних святий жив у XI-XII століттях.

У народі Антон був відомий тим, що 16 серпня сміливі люди вирушали на перехрестя “вихори вартувати”. При появі вихору необхідно було увіткнути в нього ніж, тримаючи в руках голову півня.

У цей день іменини святкують: Іван, Ісаак, Козьма, Ян.

Народні прикмети на 16 серпня: 

  • дме південний вітер і по дорозі кружляють пилові вихори – взимку буде багато снігу.
  • сильний і холодний вітер – до морозної зими, теплий – до м’якої та сніжної.
  • побачити в цей день ведмедя – на щастя.
  • домашня птиця линяти почала – скоро холоди настануть.
  • хмари в одну лінію на горизонті витягнулися – до сильного вітру.

Читайте: Календар свят на серпень 2020

Що не можна робити 16 серпня: 

  • прибирати у домі;
  • підмітати вдома та на вулиці, щоб не вимести своє щастя;
  • відмовляти бездомним і безпорадним, які дійсно потребують допомоги.

У церковному календарі на 2020 рік є безліч свят. Церковний календар допоможе визначитися, коли починається і закінчується певний піст, вкаже  дати одноденних постів і поминальних днів у 2020 році.

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