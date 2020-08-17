Погода на тиждень в Україні з 18 серпня 2020 по 21 серпня 2020

Погода в Україні на тиждень буде спекотною, але місцями пройдуть дощі та грози.

У вівторок, 18 серпня, на західній території країни очікуються дощі та грози. Температура повітря вдень очікується від + 25° до +29°. Вночі – від +14° до +16°.

На Півночі, Півдні, Сході і Центрі буде жарко і сухо. Вдень температура повітря прогріється від + 29° до +31°. Вночі – від +13° до +17°.

У середу, 19 серпня, в Україні збережеться погода попереднього дня. На Заході очікуються дощі та грози. Також гроза буде і в Житомирській області.

Вдень температура повітря становитиме від + 25° до +31°.

На Півночі, Сході і в Центрі повітря прогріється до +31° вдень і до +18° вночі.

На Півдні також спекотно і сухо.

У четвер, 20 серпня, на Заході продовжаться дощі і грози. Температура повітря вдень буде від +24° до +29°, вночі — від +14° до +17°.

Температурний максимум по країні складе +32°. Таку спеку варто очікувати в Херсонській, Миколаївській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

На Сході і Півночі до +31° і без опадів.

У п’ятницю, 21 серпня, на більшій частині території країни переважатиме сонячна погода.

На Заході п’ятий день йтимуть дощі та грози. Також опади очікуються і в Києві. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до + 28°, вночі до +15°.

У центрі синоптики прогнозують сонячну і спекотну погоду. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +31°, вночі до +18°.

На Сході та Півдні температурні показники будуть від +29° до +32° вдень і від +18° до +20° вночі.

Погода на серпень

Погода в серпні 2020 буде посушливою і спекотною. На початку місяця синоптики прогнозували похолодання з 18 числа, але судячи з карт Укргідрометцентру, з вівторка навпаки очікується істотне потепління.