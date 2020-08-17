Свят у серпні в Україні небагато, проте цього місяця буде додатковий вихідний. Так, 24 серпня відзначається головне державне свято – День незалежності України.
День незалежності випадає на понеділок, який, згідно з розпорядженням Кабміну, буде вихідним.
Читайте: Календар неофіційних свят на 2020 рік
Календар свят в Україні на серпень 2020:
- 1 серпня – День інкасатора;
Цей день у календарі присвячений одній з найбільш відповідальних і небезпечних професій – інкасаторам. Свято заснували з нагоди відкриття підрозділу інкасації Державного банку СРСР у 1939 році.
- 2 серпня – День Повітряних сил Збройних Сил України;
День Повітряних сил Збройних Сил відзначається щорічно з 2007 року у першу неділю серпня.
- 5 серпня – Міжнародний день світлофора;
Перший електричний світлофор був встановлений у цей день у 1914 році у американському місті Клівленд.
- 8 серпня – День військ зв’язку Збройних Сил України;
Свято відзначається в Україні щорічно з 2000 року, коли президент України підписав указ Про День військ зв’язку.
Дата 8 серпня обрана не випадково. Адже саме уцей день в 1920 році в Києві на базі сучасного Костянтинівського юнкерського військового училища почали підготовку військових зв’язківців.
- 9 серпня – Міжнародний день корінних народів світу;
Свято було встановлено на Генеральній Асамблеї ООН. Воно покликане організувати всі можливості для розвитку в умовах миру і безпеки.
- 9 серпня – День будівельника;
Це професійне свято встановлене указом президента від 22 липня 1993 року і відзначається щорічно у другу неділю серпня.
- 9 серпня – День працівників ветеринарної медицини;
Це свято виходить з дати, його відзначають щороку у другу неділю серпня.
- 12 серпня – Міжнародний день молоді;
Міжнародний день молоді встановлений у 1999 році на Генеральній Асамблеї ООН.
- 15 серпня – День археолога;
Неофіційний професійне свято археологів відзначають щорічно 15 серпня.
- 19 серпня – День пасічника;
Пасічники своє професійне свято відзначають 19 серпня. Свято було встановлено 15 серпня 1997 року указом президента.
Зазвичай в цей день по всій країні проходять ярмарки меду, проте 2020 рік стане винятком.
- 23 серпня – День державного прапора України;
Це свято присвячене одному з головних державних символів – прапору.
Він був встановлений президентом України в 2004 році.
Традиційно в цей день у всіх регіонах країни о 9.00 проходить церемонія підняття державного прапора.
- 24 серпня – День незалежності;
24 серпня відзначається головне державне свято – День незалежності України, встановлене на честь ухвалення Верховною Радою УРСР Акту проголошення незалежності України. Цей день вважається датою утворення держави Україна в її сучасному вигляді.
- 28 серпня – День авіації України;
Це національне свято працівників авіації, яке відзначають щорічно в останню суботу серпня.
В Україні воно з’явилося 16 серпня 1993 року.
- 29 серпня – День далекобійника;
В останню суботу серпня в Україні відзначають неофіційне свято День далекобійника.
- 30 серпня – День шахтаря.
Це свято присвячене одній з найнебезпечніших професій України. У цей день в 1935 році шахтар Олексій Стаханов встановив рекорд (видобув 102 тонн вугілля, хоча норма була 7 тонн).
Щодня в Україні відзначаються різні церковні свята. Факти ICTV зібрали повний церковний календар на 2020 рік, де також зібрано перелік поминальних днів та постів.