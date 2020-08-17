У понеділок, 17 серпня, в Україні буде переважно тепла погода, проте в деяких регіонах очікуються зливи.

На Півночі країни синоптики очікують вдень температуру від 27 до 29 градусів, вночі спека спаде до позначки 13.

На Сході України прогнозується вдень від 27 до 29 градусів, опадів не очікується. Вночі стовпчики термометрів покажуть від 12 до 14 градусів.

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На Півдні країни температура вдень сягатиме 30 градусів, вночі похолодає до 13 градусів.

Водночас дощі очікуються на Заході України. Вдень температура буде досягати 26-28 градусів, вночі спека спаде до позначки 15.

Погода восени 2020 і взимку 2021

Синоптики прогнозують тепліше звичайного погоду восени і взимку. За словами начальника відділу агрометеорології Укргідрометцентру Тетяни Адаменко, літо затримається в Україні і закінчиться в кінці вересня.

Також на українців чекає тепла зима.