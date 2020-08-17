У понеділок, 17 серпня, в Україні очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Через сильну спеку, яка буде переважати в деяких регіонах України, значно збільшується і ризик виникнення численних пожеж в природних екосистемах та на відкритих територіях.

В Укргідрометрцентрі відзначають, що найвища температура в Україні спостерігатиметься в Херсонській області.

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Вдень 17 серпня синоптики очікують жарку погоду, на Заході України прогнозуються потужні зливи і температура до 28 градусів.

На Півночі країни жителів чекає тепла погода, вдень температура буде досягати позначки 29.

На Сході України температура вдень сягатиме 29 градусів, а вночі спека спаде до 12 градусів.

Водночас на Півдні країни очікується 30 градусів, це найвищий показник серед усіх регіонів.

Погода восени 2020 і взимку 2021

В Україні очікується тепліше звичайного погода восени і взимку. За словами начальника відділу агрометеорології Укргідрометцентру Тетяни Адаменко, літо затримається в Україні і закінчиться в кінці вересня.

Також на українців чекає тепла зима.