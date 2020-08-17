Вихідні на День Незалежності 2020 триватимуть три дні.

Цьогоріч державне свято, яке припадає на кінець літа, святкуватимуть у понеділок, 24 серпня. Тому українці відпочиватимуть 22, 23 та 24 серпня.

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День Незалежності України почали щороку святкували на державному рівні з 1991 року. Саме цього дня Верховна Рада УРСР ухвалила Акт проголошення незалежності України.

Традиційно на це свято проходить низка офіційних та неофіційних масових заходів, проте через пандемії коронавірусу та продовження карантину до 31 серпня поки планується на День Незалежності 2020 лише хода ветеранів, яка проходитиме без політики і винятково під державним прапором.

Глава Консультативної ради у справах ветеранів війни, сімей загиблих (померлих) захисників України при президенті Сергій Куніцин повідомив, що у ході братимуть участь сім’ї загиблих, люди з інвалідністю та просто ветерани.