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Факти / Lifestyle

День ангела Дар’ї – кращі привітання у картинках

18 серпня – День ангела Дар’ї. Це ім’я має перське коріння і перекладається як та, що володіє добром.

Ті, кого батьки назвали цим ім’ям, найчастіше мають сильний характер. З дитинства Дар’ї дуже рухливі, активні, вони завжди вміють постояти за себе і, якщо потрібно, заступитися за інших. Це дуже вольові люди.

У День ангела Дар’ї Факти ICTV підготували кращі привітання у картинках.

Читайте: Календар церковних свят на серпень 2020

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Календар церковних свят на 2020

Щороку українці відзначають низку церковних свят, серед них найбільші – Різдво Христове, Великдень і Трійця.

Крім того, є пости, які тривають від одного дня до понад місяць. З 14 серпня розпочався Успенський піст, який триватиме до 27 числа.

Повний календар церковних свят і постів на 2020 рік дивіться у матеріалі Фактів ICTV.

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