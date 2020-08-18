Гороскоп на 18 серпня 2020 для всіх знаків зодіаку радить Левам вирішувати швидше, Дівам думати двічі, а Овнам просто пити чай.

Овен

Королева чаш

Всі у світі ніби змагаються, чи зможуть вивести Овна з себе. Гороскоп на 18 серпня 2020 відповідає – ні, не зможуть. У вас у венах у цей вівторок не кров, а п’ять літрів ромашкового чаю. Ви спокійні і зможете сьогодні впоратись з усім.

Телець

Перевернута Дев’ятка мечів

Тельців переслідують кошмари і тривоги, що з такими новинами взагалі не дивно. Важливіше те, що карта у вас перевернута, і це означає, що тривог можна позбавитись, а кошмари перемогти. Вони не минуть самі собою, але ви можете їх прогнати. Сьогодні займіться цим.

Близнюки

Ієрофант

Головне для Близнюків сьогодні – не винаходити велосипед. Будь-які проблеми і завдання ви вирішите набагато швидше і простіше, якщо будете все робити правильно. Готуйте за рецептами, користуйтесь інструкціями, просіть порад. Інакше зав’язнете у справах.

Рак

Мир

Ракам після вчорашнього дістався спокійний і тихий день. Що б не відбувалось, вас супроводжуватиме відчуття, що все відбувається правильно, а ви у житті на своєму місці. З цим настроєм можете братися за будь-які справи – і все вийде.

Лев

Двійка мечів

Складний вибір чекає сьогодні на Левів. Вибір з тих, де жодний з варіантів не подобається. Можна підкидати монетки або писати списки за і проти. Але краще просто вирішити – і рухатись далі замість того, щоб тупцювати на місці.

Діва

Перевернутий Маг

Для Дів сьогодні взагалі все не те, чим здається. На вас чекає день ілюзій і зірваних покровів. Не вірте тому, що бачите або чуєте, а будь-яку інформацію, навіть гороскоп на 18 серпня 2020 для всіх знаків зодіаку, намагайтесь перевіряти.

Терези

Четвірка посохів

Відчуття дому і свята оточує сьогодні Терези. Сьогодні дуже легко зрозуміти, що у вашому житті зайве: все, що не приносить радість або приємні відчуття. Хороший день, щоб перебрати старі речі і почистити френдстрічку.

Скорпіон

П’ятірка посохів

Скорпіонам варто уникати будь-яких змагань і суперечок. Так, вам це особливо складно, тому що ви любите перемагати. Але що б сьогодні не тривожило ваш дух переможця, зупиніться. Ви отримаєте набагато менше, ніж втратите по дорозі.

Стрілець

Перевернутий Туз пентаклів

Головне, про що варто пам’ятати Стрільцям – не всі можливості доленосні. Не в усьому потрібно бачити останній шанс. Якщо забудете – ризикуєте вкластись, або грошима, або силами, або часом, в дрібницю, яка не принесе нічого.

Козеріг

Паж мечів

Козероги сьогодні існують у натовпі дуже цікавих і ледь нервових людей. Будьте терпимі і обережні. Підчепити від них енергійність і цікавість – добре. Підчепити від них метушливість і плітки – не дуже.

Водолій

Перевернута Трійка чаш

Складно втриматись у робочому настрої і бути зібраним, але Водоліям варто постаратись. Інакше вас затягне у вир балачок і прокрастинації. Гороскоп на 18 серпня обіцяє: якщо встоїте і змусите себе займатись справою – не відволікатись стане легше.

Риби

Дев’ятка пентаклів

У вівторок Риби пожинають плоди всього, що робили раніше. Причому тільки в хорошому сенсі – ваша минула праця і послуги, які ви надали раніше, сьогодні повертаються. А тому весь день буде простим. Головне, не захоплюйтесь надто сильно – в середу все вже може бути інакше.

Гороскоп на серпень

У гороскопі 2020 на серпень з 16 серпня Уран перейде у фазу ретроградного руху до 14 січня 2021 року.

У другій половині місяця люди прагнутимуть переробити все, що їх оточує, з’явиться бажання протистояти владі, керівництву та конкурентам. Основною причиною нестабільності на початку періоду ретроградності є різке підсилення неприязні до обмежень.

Джерело: А как вам такой расклад