Повний місяць у вересні 2020 випадає на 2 число, починається воно о 8.22. Місяць перебуватиме в знаку Риби.

Це найсильніша доба в місяці, однак, варто проявляти обережність. У цей день все буде складатися вкрай сприятливо тільки в тому випадку, якщо ви будете проявляти особливу активність.

Що не можна робити в повний місяць у вересні 2020:

планувати звільнення;

укладати важливі угоди;

подорожувати;

давати гроші в борг.

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Через те що Місяць перебуватиме в Рибах, цей день варто присвятити сім’ї та саморозвитку. В повний місяць можна займатися домашніми справами і всім іншим, що не вимагає особливої ​​концентрації уваги.

В повний місяць потрібно усамітнитися з природою і побути наодинці зі своїми думками. Щоб все сприятливо в майбутньому складалося, варто уважніше ставитися до деталей.

Головне пам’ятати, яка мета вас переслідує і що для вас дійсно важливо.

Загалом місячний календар на вересень 2020 буде сприятливим. У першому місяці осені у багатьох будуть успішними ділові переговори, також будуть високі шанси істотно поліпшити своє фінансове становище.