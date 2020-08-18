Свято Преображення Господнього відзначають 19 серпня в розпал Успенського посту.

Преображення Господнє – це біблійна подія, яка фігурує в кожній з євангельських книг як важливий момент у житті Ісуса Христа і свідчення його божественності.

Після того, як Ісус здійснює серію чудес і пророкує Свою власну смерть, Він веде трьох своїх учнів, Петра, Якова та Івана, на гору. Тут відбувається Преображення Господнє, під час якого обличчя Ісуса стало, немов Сонце, а одяг став білим, як світло.

Преображення Ісуса відбулося після того, коли Він вперше почав говорити про наближення смерті, що вразило учнів, і вони почали шукати відповіді на запитання, чи дійсно Він був Месією.

З цієї причини Ісус узяв трьох, Петра, Якова та Івана, на гору, щоб зміцнити віру цих апостолів.

Традиції Преображення Господнього і як його відсвяткувати

Увечері напередодні дня свята відбувається Всенічне бдіння. На Великій вечірні читаються паремії свята, відбувається літія.

На святковій Утрені відбувається поліелей, читаються канони видатних піснеспівців-богословів.

Відвідайте Божественну літургію в день Преображення Господнього і не забудьте, що колір богослужбового одягу в це свято – білий.

Відвідування Божественної літургії для багатьох сімей під час карантину може полегшити те, що влітку багато людей роз’їжджаються.

Освятіть у церкві виноград та інші фрукти, які стануть частиною святкової вечері.

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Другий Спас або Яблучний Спас

У народній традиції східних слов’ян Преображення називається Другим Спасом або Яблучним Спасом.

До слова, привітати близьких зі святом ви можете, обравши одне з привітань із Яблучним Спасом в СМС із нашої добірки.