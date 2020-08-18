Яблучний спас 2020: що не можна робити

Українське свято врожаю Яблучний спас 2020 святкують 19 серпня.

У народі його також називають Другий спас, однак саме він вважається головним символом збору врожаю у серпні.

Яблучний спас завжди супроводжувався освяченням домашніх овочів та фруктів (зокрема і яблук), а також меду (і медовухи), обжинкових вінків, а в деяких регіонах України – навіть грибів.

З Яблучним спасом 2020 збігається піст Спасівка, який триває до Успіння Пресвятої Богородиці.

Незважаючи на те, що Яблучний спас святкують християни, саме свято має язичницьке походження, адже у давні часи десятки народів світу вважали збір урожаю одним із найголовніших днів у році.

Що не можна робити на Яблучний спас

Згідно з давніми традиціями, не можна було їсти нічого, що виростало у садку чи на городі. Така заборона “скасовувалася” лише після освячення овочів та фруктів на Яблучний спас.

З’їсти яблуко зі свого саду до Спаса колись вважалося дуже гріховним.

– Якщо мати з’їсть яблучка до Спаса, то її дитинці на небі золотого яблучка не дадуть, а скажуть: “Мати твоя з’їла”.

Не можна було пропускати сімейне застілля на Яблучний спас – рік завершиться невдачами. Було заведено до столу приносити легке яблуневе або ж виноградне вино, зроблене своїми руками.

Якщо вдома є маленькі діти, у жодному разі не можна було купати їх після заходу сонця – це могло наврочити немовлятку погану долю. За традицією, найкращою цього дня була купіль у чорнобривцях.

Працювати у полі або на городі на Яблучний спас також вважалося великим гріхом, тому господарі зазвичай поспішали зробити усе до свята.

Люди намагалися зібрати всі зернові, бо від цього дня вже починалися перші приморозки.

Православний календар на серпень

У повному церковному календарі на серпень 2020 Факти ICTV зібрали важливі християнські свята останнього місяця літа.

Третій Спас (Хлібний або Горіховий) віряни відзначатимуть у суботу, 29 серпня.

Фото: Wheel Of Time, R-culture