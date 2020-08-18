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Факти / Lifestyle

Яке свято сьогодні, 18 серпня

18 серпня віряни вшановують пам’ять мученика Євстигнія.

Святий Євстигній народився в III столітті в Антіохії. Він шість років служив у римських військах за різних імператорів. Згідно з переказами, він став свідком появи на небi Хреста, складеного із зірок. Знак обіцяв йому перемоги у всіх битвах.

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Коли Євстигній постарів, то поїхав до себе на батьківщину, де він проводив весь час у молитвах. Коли на престол зійшов Юліан Відступник, то він спробував відродити язичництво. На Євстигній написали донос, і він постав перед судом. Однак Юліан не пощадила його старості і наказав стратити.

Іменини: Вікентій, Дарина, Євдокія, Євстигній, Юхим, Іван, Христина, Максиміліан, Марія, Нонна.

Народні прикмети на 18 серпня:

  • Якою буде погода 18 серпня, такою вона буде і в грудні.
  • Якщо птахи літають низько над землею, то незабаром буде гроза.

Що не можна робити 18 серпня:

  • Заборонено кричати.
  • Не варто сваритися.
  • Не можна босими ногами ходити по росі.
  • Краще не планувати далекі подорожі.

Церковний календар на 2020 рік

У церковному календарі на 2020 рік є безліч свят. Церковний календар допоможе визначитися, коли починається і закінчується певний піст, вкаже  дати одноденних постів і поминальних днів у 2020 році.

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