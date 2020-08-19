День пасічника: найкращі привітання і листівки

День пасічника в Україні припадає на 19 серпня. Свято відзначають з 1997 року після указу Леоніда Кучми.
Традиційне святкування передбачає організацію медових ярмарків і культурних заходів, а також вшанування праці пасічників і бджолярів.
Аби порадувати представників професії, ми зібрали для вас найкращі привітання з Днем пасічника 2020.
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Нехай ваше життя буде багатим на щастя, добро, а доля стелиться барвистим рушничком достатку, родинного тепла і благодаті. Плідної вам співпраці, щедрого медозбору, хай здійснюються ваші мрії і надії, а на столі, щоб завжди був мед, як символ благополуччя і здоров’я!
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Вітаєм з днем бджолярства,
Тобі щороку побажаєм
щоб меди медились,
щоб рої роїлись,
а пасічники не журились.
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Честь і хвала трудівникам пасік, які приносять до столу українців неповторний дар землі та сонця. Велика подяка вам за наполегливість, вірність народним традиціям, любов до своєї землі!
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Яблучний спас
На 19 серпня в Україні припадає ще одне свято – Яблучний спас 2020. Другий спас є неперехідним церковним святом, тому щороку його відзначають в одну й ту ж дату.
У цей день українці освячують яблука, різноманітні фрукти, які не можна було їсти до Яблучного спасу.