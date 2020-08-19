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Факти / Lifestyle

Хто такий Юліус Лотар Маєр і чому Google присвятив новий дудл

Юліус Лотар Меєр – хімік і професор з Німеччини. 19 серпня відзначається 190 річниця з дня його народження в 1830 році.

До цієї дати Google розмістив на головній сторінці дудл, присвячений Юліусу Лотар Маєру.

Юліус Лотар Маєр – що відомо про вченого та дудл Google

Чим відомий Юліус Лотар Меєр

Німецький вчений паралельно, але незалежно від Дмитра Менделєєва відкрив періодичний закон хімічних елементів і розробив періодичну таблицю.

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Так, в 1864 році німець опублікував підручник Diemodernen Theoriender Chemie (Сучасна хімічна теорія). У ньому була розкрита система організації 28 хімічних елементів на основі атомного ваги.

Повну таблицю Меєр представив через чотири роки. Однак Менделєєв встиг раніше опублікувати свою роботу.

У 1870 році Юліус Лотар Мейєр оприлюднив працю, в якій була графічна демонстрація взаємозв’язку між атомним об’ємом і вагою. Це стало доказом існування періодичного закону, який описує циклічні закономірності між хімічними елементами.

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