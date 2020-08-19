Юліус Лотар Маєр – що відомо про вченого та дудл Google

Юліус Лотар Меєр – хімік і професор з Німеччини. 19 серпня відзначається 190 річниця з дня його народження в 1830 році.

До цієї дати Google розмістив на головній сторінці дудл, присвячений Юліусу Лотар Маєру.

Чим відомий Юліус Лотар Меєр

Німецький вчений паралельно, але незалежно від Дмитра Менделєєва відкрив періодичний закон хімічних елементів і розробив періодичну таблицю.

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Так, в 1864 році німець опублікував підручник Diemodernen Theoriender Chemie (Сучасна хімічна теорія). У ньому була розкрита система організації 28 хімічних елементів на основі атомного ваги.

Повну таблицю Меєр представив через чотири роки. Однак Менделєєв встиг раніше опублікувати свою роботу.

У 1870 році Юліус Лотар Мейєр оприлюднив працю, в якій була графічна демонстрація взаємозв’язку між атомним об’ємом і вагою. Це стало доказом існування періодичного закону, який описує циклічні закономірності між хімічними елементами.

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