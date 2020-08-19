У середу, 19 серпня, погода в Україні буде сонячною, однак, в деяких регіонах пройдуть дощі.

Потужні зливи синоптики прогнозують на Заході України. Жителів регіонів очікує підвищена вологість, температура вдень сягатиме 23-27 градусів, вночі стовпчики термометрів покажуть від 14 до 16 градусів.

На Півночі країни опадів не очікується. Вдень температура буде від 29 до 31 градуса, вночі спека спаде до позначки 16.

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На Сході України синоптики прогнозують вдень температуру від 29 до 31 градуса. Вночі помітно похолодає до 15 градусів.

Водночас на Півдні України очікується вдень температура від 30 до 33 градусів тепла, вночі стовпчики термометрів покажуть від 15 до 18 градусів.

Погода на осінь і зиму

Синоптики прогнозують тепліше звичайного погоду восени і взимку.

За словами начальника відділу агрометеорології Укргідрометцентру Тетяни Адаменко, літо затримається в Україні і закінчиться в кінці вересня. Також на українців чекає тепла зима.