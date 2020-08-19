Преображення Господнє 2020: привітання у листівках

Преображення Господнє відзначається православними християнами 19 серпня.

Історія свята полягає в тому, що Ісус перетворився перед учнями Петром, Яковом та Іоанном, щоб показати їм духовну славу. Це сталося на горі Фавор.

Обличчя Ісуса сяяло, а одяг злився зі світлом.

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Після цього прибули два пророка Мойсей і Ілля і повідомили Ісуса про його майбутнє відходу.

Ще це свято називають Яблучним спасом.

Факти ICTV зробили унікальні листівки, щоб ви могли привітати всіх з Преображенням Господнім.

Церковні свята в Україні

В Україні існує велика кількість свят. Вони діляться на офіційні, неофіційні і церковні.

Церковні свята в основному пов’язані з життям Ісуса Христа і його матері. Ключовою датою в календарі є Великдень.

Факти ICTV склали церковний календар на 2020 рік, щоб зручніше було слідкувати за початком постів і поминальних днів.