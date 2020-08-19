Преображення Господнє і Яблучний спас – як пов’язані свята

У середу, 19 серпня, православна церква відзначає Преображення Господнє. Свято також називають і Яблучним спасом. Це другий з трьох Спасів, і випадає він на строгий Успенський піст.

Яблуко символізує духовний шлях людини, тому і вибрали його в якості символу.

За традицією, до Яблучного Спаса не можна пробувати яблука, а коли свято настає, людина, яка відкушує яблуко, повинна загадати бажання.

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Віряни ходять до церкви і освячують фрукти, найчастіше це виноград, персики, груші, сливи, і, звичайно ж, яблука.

Наші предки вірили, що після того, як проходить Яблучний спас, закінчується літо.

За прикметами, яблука спочатку потрібно віднести до церкви, а потім тільки куштувати.

Також ворожити на Яблучний Спас прийнято з давніх-давен. У Біблії змій-спокусник пропонував Єві саме цей фрукт. Тому це найкращий провісник у любовних справах.