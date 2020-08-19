Яблучний Спас 2020 у народі знаменує закінчення літа і початок осені. Щороку його відзначають 19 серпня.

Цього дня віряни йдуть на службу до церкви, де освячують яблука, груші, виноград. Також у кошик можна покласти мед і пучок колосків жита та пшениці.

Оскільки свято припадає на Успенський піст, то їжа на столі повинна бути пісною. А основним інгредієнтом у стравах повинні бути яблука.

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Також на Яблучний Спас з давніх-давен було прийнято ворожити. У Біблії змій-спокусник пропонував Єві саме цей фрукт. Тому це найкращий провісник у любовних справах.

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