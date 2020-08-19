Преображення Господнє або Яблучний Спас святкують щороку 19 серпня. Це одне з 12 найбільших православних свят і друге в черзі трьох спасів.

У народі свято більш відоме під назвою Яблучний Спас, оскільки в цей день в храмах освячують плоди нового врожаю, символом якого стали яблука.

Це дуже світле та радісне свято, тому не забудьте привітати рідних та близьких і надіслати їм приємне СМС з привітанням.

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З Яблучним Спасом привітати вас хочу,

Хай сонця промінчик в оселю ввійде!

Хай родяться яблука кожного літа,

А лихо й біда вашу хату мине.

***

Яблучний Спас скоріше зустрічай,

Яблуком смачним друзів пригощай.

І щедрість твоя до тебе ж повернеться,

А злість і горе тебе не торкнеться.

***

Хочу вас зі Спасом Яблучним привітати

І вітання найкращі передати,

Щоб були ви завжди ласкаві й здорові,

Мали по вінця палкої любові!

***

Другий Спас – серпневе свято,

Час збирати врожаї,

Янтарем згасає літо…

Теплих зим бажаю всім!

***

Зі Спасом Яблучним вітаю від сердця,

миру бажаю й добра,

Хай буде радісно, Світла і Сонця,

Хай нам забудеться слово “війна”.

***

Солодкого щастя, приємної погоди,

Палкої любові вам на довгі роки!

Веселощів, здоров’я, терпіння і сил

Щоб Господь вас щедро поблагословив.

***

Пригощайтесь яблуками, люди!

Спас яблуневий кличе нас!

І любов солодша буде,

І здоров’я буде враз!

Календар церковних свят

У 2020 році в календарі церковних 2020 українці відзначають три перехідних свята: Вхід Господній в Єрусалим, Вознесіння Господнє та День Святої Трійці (П’ятидесятниця).

Також налічується дев’ять неперехідних дванадесятих свята: Різдво Христове (7 січня), Хрещення Господнє (19 січня), Стрітення Господнє (15 лютого), Благовіщення Богородиці (7 квітня), Преображення Господнє (19 серпня), Успіння Богородиці (28 серпня), Різдво Пресвятої Богородиці (21 вересня), Воздвиження Хреста Господнього (27 вересня) та Введення в храм Пресвятої Богородиці (4 грудня).