Православні християни 19 серпня святкують Яблучний спас. Але на святкове богослужіння у цей день йдуть не з порожніми руками.

Що потрібно святити у церкві на Яблучний спас

Традиційно на Яблучний спас святять не тільки яблука, але й інші фрукти. Зокрема, до святкового кошика кладуть груші, виноград, сливи, персики. Також святять овочі: моркву, помідори, буряк, цибулю.

До речі, освяченими яблуками потрібно пригощати нужденних і дітей. В жодному разі не можна шкодувати їх, а навпаки, з легкістю і щедрістю віддавати. Тоді доля буде прихильною до людини.

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У давнину українські господині з нагоди свята пекли пиріг з яблуками, який також освячували у церкві. Якщо ви не є прихильником випічки, то можна замінити її фруктами, запеченими у духовці з медом і горіхами.

Не будуть зайвими у кошику мед і пучок колосків жита і пшениці. Адже у такий спосіб кожен вірянин має змогу прославляти різноманіття природи. Крім того, іноді на спаса святять лікарське зілля, а також волошки і чорнобривці.

Після Яблучного спасу православні християни святкуватимуть Горіховий спас. Він виник на честь перенесення до Константинополя Нерукотворного образу Ісуса Христа. Тому його ще називають Полотняний Спас, Нерукотворний Спас.