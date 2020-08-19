У середу, 19 серпня, Місяць перебуває в знаку Діва. Це 1 місячний день.

Вдалий час для будь-якої роботи, яка вимагає вдумливості і уважності. Можна сміливо братися за будь-які починання, адже є високі шанси, що все піде як треба.

У перший місячний день добре довіряти інтуїції, сьогодні вона вас не підведе.

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Успішними в цей день будуть будь-які банківські операції, проте варто обережніше поставитися до кредитування і надання грошей у борг.

19 серпня буде складним днем ​​для колективної роботи, в цей період все буде малоефективно.

У середу багатьох чекатиме удача, це сприятливий день для співбесід і зміни роботи.

Перший місячний день якомога краще підійде для занять спортом і позбавлення від шкідливих звичок.

Загалом у місячному календарі на серпень 2020 буде багато як сприятливих днів, так і нейтральних. У першому місяці осені у деяких будуть успішними ділові переговори, також будуть високі шанси істотно поліпшити своє фінансове становище.