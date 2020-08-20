20 серпня – День ангела Олексія. Ім’я має грецьке коріння і означає захисник.

Власники імені з дитинства дуже життєлюбні і доброзичливі, можуть стати душею будь-якої компанії. Олексії завжди звикли брати відповідальність, ініціативні, можуть захистити себе і вважають своїм обов’язком стати на захист інших.

У День ангела Олексія Факти ICTV підготували кращі привітання у картинках.

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Календар церковних свят і постів на 2020

В останній літній місяць українців чекає ще два великих церковних свята – Успіння Пресвятої Богородиці і Горіховий спас.

Крім того, до 27 числа триває Успенський піст. У перший осінній місяць буде три великих свята – Усікновення глави Іоанна, Різдво Діви Марії і Воздвиження Хреста Господнього.

Докладний календар церковних свят і постів на 2020 рік дивіться у матеріалі Фактів ICTV.