PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle

День ангела Олексія – кращі привітання у картинках

20 серпня – День ангела Олексія. Ім’я має грецьке коріння і означає захисник.

Власники імені з дитинства дуже життєлюбні і доброзичливі, можуть стати душею будь-якої компанії. Олексії завжди звикли брати відповідальність, ініціативні, можуть захистити себе і вважають своїм обов’язком стати на захист інших.

У День ангела Олексія Факти ICTV підготували кращі привітання у картинках.

Читайте: Календар церковних свят на серпень 2020

день ангела

день ангела

День ангела Ивана: лучшие открытки с поздравлениями

день ангела анастасії

День ангела Дениса: поздравления в СМС и открытках

Календар церковних свят і постів на 2020

В останній літній місяць українців чекає ще два великих церковних свята – Успіння Пресвятої Богородиці і Горіховий спас.

Крім того, до 27 числа триває Успенський піст. У перший осінній місяць буде три великих свята – Усікновення глави Іоанна, Різдво Діви Марії і Воздвиження Хреста Господнього.

Докладний календар церковних свят і постів на 2020 рік дивіться у матеріалі Фактів ICTV.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка