День Марини-Пімени: традиції та заборони

20 серпня – день Марини-Пімени. Це свято відзначається не за церковним, а за народним календарем.

Назву день отримав від двох мучеників. Перший, Марин, жив ще у ІІІ ст. н. е., його стратили язичники. Другий, Пімен, народився та жив у XI столітті. Він був ченцем і, попри власну хворобливість, завзято творив дива та лікував людей.

Традиції у день Марини-Пімени

Наші пращури цього дня прощалися з літом та готувалися зустрічати холодну пору року. Вони закінчували збирати літній врожай. Це дійство супроводжувалося святкуваннями, традиційними ласощами для яких була випічка з ягодами.

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Що не можна робити у день Марини-Пімени

Цього дня варто підводити підсумки та прощатися зі старим. Водночас заборонено планувати майбутнє та розпочинати нові справи.

Також предки вірили, що сьогодні треба поважливо ставитися до лелек. Будь-яка неповага до птахів може накликати біду на сім’ю.

Календар церковних свят на 2020

У серпні українцям залишилося відзначити ще два великих церковних свята – Успіння Пресвятої Богородиці і Горіховий спас.

У вересні, за календарем церковних свят і постів на 2020 рік, їх буде три: Усікновення глави Іоанна, Різдво Діви Марії і Воздвиження Хреста Господнього.

Крім того, будуть пости – усі вони одноденні.