Гороскоп на 20 серпня 2020 для всіх знаків зодіаку просить Левів не починати конфлікти, Риб зібратись з силами, а Тельців бути трохи більш егоїстичними.

Овен. Рицар пентаклів

Овнам може здаватися, що все довкола них відбувається занадто повільно. Це не повільно, це так, як треба. Швидше за все ви прийдете до своєї мети, якщо будете просто не поспішаючи та завзято іти до неї. Тому беріться за нудну роботу. Вона потрібна.

Телець. Перевернутий Повішений

Сьогодні Тельців можуть просити пожертвувати чимось. Попрацювати в вихідні, поступитися зміною, позичити грошей. Запитуйте себе щоразу: що ви отримаєте. Сьогодні не приносьте непотрібних жертв.

Близнюки. П’ятірка чаш

Близнюкам складно впоратись зі світом сьогодні. Гороскоп на 20 серпня 2020 попереджає, що вас оточать невдачі і втрати. Складніше за все в цей день пам’ятати, що так було не завжди – і так буде не завжди. Просто переживіть цей день.

Рак. Дурень

Якщо Ракам хочеться зробити крок в невідоме – не варто їх втримувати. В цей четвер ви здатні побачити можливість в усьому. І, може, саме сьогодні, зробивши крок в нікуди, ви потрапите прямо в майбутнє, про яке завжди мріяли. Просто не бійтесь.

Лев. П’ятірка мечів

Левам за гороскопом на 20 серпня для всіх знаків зодіаку випала найскладніша битва – з власними амбіціями. Вам хочеться всього і одразу, тому що ви цього варті і хочете, щоб всі бачили вашу перемогу. Намагайтесь не піддаватись цьому почуттю. Будь-який конфлікт закінчиться для вас погано.

Діва. Паж чаш

Спокійний і приємний день чекає на Дів. Головне не проведіть його в мріях. Зовні він так само хороший і прекрасний, як всередині. Якщо витратите його на уявні світи, втратите чудовий день в світі справжньому.

Терези. Перевернутий Рицар мечів

Терезам варто триматись якнайдалі від імпульсивних людей. Лише один день, навіть якщо це ваш найкращий друг. Необдумані рішення, слова і вчинки, поряд з якими ви постоїте поряд, сьогодні зіпсують життя не йому, а вам.

Скорпіон. Шістка мечів

Гороскоп на 20 серпня 2020 повторює Скорпіонам те, що вони добре знають і самі. Вам час іти далі. Пора залишити те життя, роботу, стосунки, з яких ви виросли. І знайти нові – ті, яких ви варті.

Стрілець. Відлюдник

Для товариських Стрільців це складний виклик, але спробуйте провести день на самоті. Компанії і спілкування зачекають. Покличте на прогулянку побазікати не інших, а себе, і розберіться, чого ви хочете, куди йдете і від чого втікаєте. Багато що стане зрозуміло.

Козеріг. Імператриця

Козерогам варто сьогодні триматися щедрих, добрих і творчих людей. Якщо таких людей поряд з вами немає – не біда. Тоді це знак, що ви сами маєте стати такими для інших. Доброта не береться нізвідки. Випустіть її в світ.

Водолій. Шістка посохів

Сьогодні Водоліям буде, що святкувати. Не намагайтесь стишувати свою радість, навпаки, демонструйте її всюди, де можете. Ви заслужили трохи визнання і любові до себе. Чим більше ви її в себе зараз вкладете – тим простіше буде потім.

Риби. Дев’ятка посохів

Риби, вже четвер, до довгих вихідних залишилось трохи. Зберіться з силами і не здавайтесь одразу. Доробіть потрібні справи, подзвоніть потрібним людям, проведіть потрібні зустрічі. Не здавайтеся – все вийде.

Гороскоп на серпень

Гороскоп 2020 на серпень говорить про перехід Урану в фазу ретроградного руху до 14 січня 2021 року.

Після 15 серпня люди можуть змінювати все навколо себе. У багатьох з’явиться бажання протистояння. Причиною нестабільності стане різке неприйняття будь-яких обмежень.

Джерело: А как вам такой расклад