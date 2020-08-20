Магнітні бурі в серпні 2020 пройдуть вісім разів.
У серпні бурі будуть різні – сильні, середні і слабкі, тому метеозалежні люди можуть відчути фізичний дискомфорт.
В останній місяць літа магнітні бурі будуть чергуватися, змінюючи слабкі коливання магнітного поля середніми. Сильні очікуються лише двічі.
Перші скачки можна буде відчути вже 2 серпня.
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Магнітні бурі в серпні:
- 2 і 3 серпня – слабка буря;
- 10 серпня – середня буря;
- 13 і 14 серпня – слабка буря;
- 21 і 22 серпня – сильна буря;
- 29 серпня – середня буря.
Симптоми у метеозалежних людей:
- головний біль або мігрень;
- високий або низький тиск;
- втома організму;
- біль у суглобах;
- нестабільний емоційний стан;
- порушення сну.
Як впоратися з магнітними бурями:
- часті прогулянки;
- 8-годинний здоровий сон;
- підтримувати водний баланс і пити щонайменше два літри в день;
- відмовитися від шкідливих звичок – паління і алкоголю;
- обмежити вживання гострої і жирної їжі, а також кави;
- пити трав’яні чаї;
- виключити стресові ситуації.
До слова, магнітна буря може тривати кілька годин або днів. Причиною їх появи є відлуння від вибухів на сонці.
Факти ICTV склали календар магнітних бур на 2020 рік для того, щоб метеозалежні люди могли розуміти причину свого самопочуття. Також в ці дні їм варто звернути особливу увагу на своє здоров’я і дотримуватися рекомандацій.