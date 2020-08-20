Погода на 20 серпня 2020 в Україні – прогноз погоди на сьогодні

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Погода в Україні 20 серпня (КАРТА)

У четвер, 20 серпня, погода в Україні буде сонячною, однак, в деяких регіонах пройдуть дощі.

Потужні зливи синоптики прогнозують на Заході України. Жителів регіонів очікує підвищена вологість, температура вдень сягатиме 23-27 градусів, вночі стовпчики термометрів покажуть від 16 до 13 градусів.

На Півночі країни опадів не очікується. Вдень температура сягатиме 32 градуса, вночі спека спаде до позначки 15.

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На Сході України синоптики прогнозують вдень температуру до 32 градусів. Вночі помітно похолодає до 15 градусів.

Водночас на Півдні України очікується вдень температура до 34 градусів тепла, вночі стовпчики термометрів покажуть 16 градусів.

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Клімат в Україні

Погода в Україні переживає значні зміни клімату. Середньорічна температура повітря в сезонах підвищується. Для України це підвищення одне з найбільших.

Південні райони України поступово наближаються до Балканського або грецького клімату. Тобто помітно підвищується температура і зменшується ефективність опадів за рахунок їх випаровування. Це призводить до посушливості клімату в південних степових районах.

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