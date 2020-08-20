На початку кожного сезону ми традиційно перебираємо свій гардероб і відкладаємо у бік то, що носити вже не будемо. З того, що ви приберете, варто сформувати три купки: практично новий одяг, в хорошому стані і те, що вже втратило свій вигляд і не підлягає подальшому використанню. А що робити з цими купками, ми розповімо в нашому матеріалі.

Практично новий і не ношений одяг можна продати. Зазвичай, добре купують на блошиних ринках та інших майданчиках брендові речі та одяг з етикетками. Ставте ціну меншу на 20% від її вартості. Перед продажем приведіть річ до ладу і для відправки обов’язково складіть і запакуйте.

Де продати непотрібний одяг:

Шо-та у Ашота – тут можна продати одяг для дорослих;

Шо-та дітям – група для продажу дитячого одягу;

Жіноча барахолка – з назви вже зрозуміло, який асортимент там представлений;

Шафа – це майданчик, на якому ви можете розмістити своє оголошення про продаж речі, також там можна річ просто віддати;

ОЛХ – тут продається все, в тому числі і речі. На цьому майданчику ви можете не просто продати або віддати річ, але і обміняти її.

Речі в хорошому стані можна віддати на благодійність. Перед цим, обов’язково виперіть її і приведіть в охайний вигляд.

Куди віддати одяг в Києві:

Магазин Ласка – частину одягу вони перепродують (як правило це брендовий одяг), а частину віддають на благодійність. Крім того, гроші від продажу одягу також йдуть на благодійність;

Речі, які допомагають – в Києві є кілька боксів, в яких можна залишити непотрібний одяг. Такі бокси ви можете знайти і на заправках ОККО ( карта

Червоний хрест;

Фонд хороших справ;

Кошик добра – вони також мать декілька боксів по Києву.

Одяг, що вже віджив своє варто віддати на переробку. Цим займається організація Україна без сміття. Утилізація відбувається спалюванням при високих температурах, тому перед тим як нести одяг на утилізацію, обов’язково зніміть всі металеві частини. Послуга коштує від 50 грн, залежить від кількості утилізованого текстилю.

На сьогоднішній день є багато варіантів і місць, куди можна віддати одяг в Києві і не тільки. Не викидайте просто так одяг, краще дайте йому друге життя або утилізуйте.

Для тих, хто після сезонної чистки гардероба зважився зробити покупки, ми рекомендуємо ознайомитися з модними трендами на осінь 2020.