Букет з цукерок на 1 вересня – оригінальний і цікавий подарунок.
Факти ICTV підготували матеріал про те, як зробити букет із солодощів, а також ціни на такий подарунок.
Як зробити букет з цукерок
- Солодощі
Для початку потрібно придбати необхідні солодощі – від шоколадок до цукерок. Тут обмежень немає: кожен орієнтується на свої смаки і гаманець.
Однак варто пам’ятати, що льодяники, зефір і мармелад практичніші, тоді як вироби з шоколаду можуть втратити свій зовнішній вигляд під впливом температури і довго не простояти.
Підбирати солодощі для букета можна:
- за кольором упаковки (це допоможе створити цікаву композицію за кольоровою гамою);
- за формою (батончики краще поєднувати з витягнутими цукерками, а круглі солодощі вдало доповнять шоколадки і зефір);
- за видом продукту (шоколад окремо або ж зефірна композиція).
Важливо знати смаки того, кому призначений букет: що він любить і чи немає у нього алергії на ті чи інші продукти.
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- Упаковка
Додатково потрібно купити упаковку. Для цього згодиться коробка. До речі, букети у коробці нині у тренді, навіть у композиціях з квітів.
Такий букет у коробці простіше зібрати, і дитині його буде легше тримати.
Або ж можна використовувати звичайну обгортку з паперу або флористичної сітки, але тоді потрібно продумати додаткові матеріали для кріплення солодощів – стрічки, дріт.
- Прикраси
Доповнити такий букет можна іграшками, листівками, стрічками, квітами – тут немає обмежень. Головне, щоб букет був не дуже важким для дитини і виглядав гармонійно.
У створенні букета допоможуть навчальні відео у мережі.
Ціни на букет з цукерок
Можна придбати і готовий букет з цукерок. Його вартість залежить від складності композиції і матеріалів, однак орієнтуватися потрібно від 500 грн.
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Сладости еще никому не вредили, так почему бы вам не доставить себе пару минуток удовольствия, наслаждаясь вкуснейшими шоколадными лакомствами? . ????Съедобные букеты ????Индивидуальный заказ ????Подарок на любой праздник ????выполнение 1,2 дня . ????По поводу Цены и СОСТАВА в Директ
Середні ціни – 600-900 грн.
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А мы решили попробовать что-то новенькое! Как вам наш эксперимент? Готовы удивлять ваших друзей, родных и близким таким букетиком? . ????Съедобные букеты ????Индивидуальный заказ ????Подарок на любой праздник ????выполнение 1,2 дня . ????По поводу Цены и СОСТАВА в Директ
Майстер збере композицію за готовою ідеєю або згідно з побажаннями клієнта.
Скільки коштує зібрати дитину на 1 вересня
Напередодні початку нового навчального року батьки купують своїм дітям форму, портфель і канцелярію.
У 2020 році батькам хлопчика зібрати свою дитину в школу обійдеться у середньому у 2 305 грн, а дівчинки дорожче – у 2 345 грн.
Детальніше про те, скільки коштує зібрати школяра на 1 вересня, дивіться на Фактах ICTV.