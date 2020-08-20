Букет з цукерок на 1 вересня – оригінальний і цікавий подарунок.

Факти ICTV підготували матеріал про те, як зробити букет із солодощів, а також ціни на такий подарунок.

Як зробити букет з цукерок

Солодощі

Для початку потрібно придбати необхідні солодощі – від шоколадок до цукерок. Тут обмежень немає: кожен орієнтується на свої смаки і гаманець.

Однак варто пам’ятати, що льодяники, зефір і мармелад практичніші, тоді як вироби з шоколаду можуть втратити свій зовнішній вигляд під впливом температури і довго не простояти.

Підбирати солодощі для букета можна:

за кольором упаковки (це допоможе створити цікаву композицію за кольоровою гамою);

за формою (батончики краще поєднувати з витягнутими цукерками, а круглі солодощі вдало доповнять шоколадки і зефір);

за видом продукту (шоколад окремо або ж зефірна композиція).

Важливо знати смаки того, кому призначений букет: що він любить і чи немає у нього алергії на ті чи інші продукти.

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Упаковка

Додатково потрібно купити упаковку. Для цього згодиться коробка. До речі, букети у коробці нині у тренді, навіть у композиціях з квітів.

Такий букет у коробці простіше зібрати, і дитині його буде легше тримати.

Або ж можна використовувати звичайну обгортку з паперу або флористичної сітки, але тоді потрібно продумати додаткові матеріали для кріплення солодощів – стрічки, дріт.

Прикраси

Доповнити такий букет можна іграшками, листівками, стрічками, квітами – тут немає обмежень. Головне, щоб букет був не дуже важким для дитини і виглядав гармонійно.

У створенні букета допоможуть навчальні відео у мережі.

Ціни на букет з цукерок

Можна придбати і готовий букет з цукерок. Його вартість залежить від складності композиції і матеріалів, однак орієнтуватися потрібно від 500 грн.

Середні ціни – 600-900 грн.

Майстер збере композицію за готовою ідеєю або згідно з побажаннями клієнта.

Скільки коштує зібрати дитину на 1 вересня

Напередодні початку нового навчального року батьки купують своїм дітям форму, портфель і канцелярію.

У 2020 році батькам хлопчика зібрати свою дитину в школу обійдеться у середньому у 2 305 грн, а дівчинки дорожче – у 2 345 грн.

Детальніше про те, скільки коштує зібрати школяра на 1 вересня, дивіться на Фактах ICTV.