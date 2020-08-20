20 серпня, за народним календарем – день Марини-Пімени. У цей день приходиться остаточно прощатися з літом і зустрічати осінь.

На знак цього прощання селяни пекли солодкі пироги з малиною, адже 20 серпня саме закінчували збір її врожаю. Також на Марину-Пимену починало жовтіти листя і потрібно час починати сівбу озимої пшениці.

Іменини 20 серпня святкують: Олександр, Олексій, Антоній, Афанасій, Василь, Дмитро, Митрофан, Михайло, Петро, Феодосій.

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Народні прикмети на 20 серпня:

якщо лелеки готуються до відльоту, то осінь буде холодною;

при сході сонця зоря забарвилася в червоний колір, буде дощ;

павук залишає павутину і ховається в укриття – до погіршення погоди;

сон з 19 на 20 серпня віщий. Він виповниться найближчим часом і принесе вам радість.

Що не можна робити 20 серпня:

без потреби ходити в ліс;

робити великі покупки;

розпочинати нові справи.

Календар церковних свят

У 2020 році в календарі церковних 2020 українці відзначають три перехідних свята: Вхід Господній в Єрусалим, Вознесіння Господнє та День Святої Трійці (П’ятидесятниця).

Також налічується дев’ять неперехідних дванадесятих свята: Різдво Христове (7 січня), Хрещення Господнє (19 січня), Стрітення Господнє (15 лютого), Благовіщення Богородиці (7 квітня), Преображення Господнє (19 серпня), Успіння Богородиці (28 серпня), Різдво Пресвятої Богородиці (21 вересня), Воздвиження Хреста Господнього (27 вересня) та Введення в храм Пресвятої Богородиці (4 грудня).