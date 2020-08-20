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Який сьогодні, 20 серпня, місячний день

У четвер, 20 серпня, Місяць перебуває в знаку Діва. Це 2 місячний день.

У цей період у багатьох все складатиметься добре, однак варто докласти максимум зусиль.

Всі фінансові справи, при правильному підході, матимуть високу винагороду.

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20 серпня – один з нейтральних днів в місячному календарі. У другій місячний день варто більше часу приділити власним емоціям, і навчитися їх контролювати. Можливо, це допоможе вирішити безліч проблем.

В особистій сфері настає етап переосмислення нинішніх взаємин і цілком ймовірно, виведення їх на найбільш високий рівень.

У багатьох в четвер буде загострюватися інтуїція, тому варто уважніше поставитися до сказаних слів. Не варто різко реагувати на деякі зауваження, особливо від компетентних людей.

Загалом у місячному календарі на серпень 2020 буде багато як сприятливих днів, так і нейтральних.

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