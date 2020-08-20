Компанія Activision випустила тизер шутера Call of Duty: Black Ops з підзаголовком Cold War, анонсувавши вихід нової частини.

Ця частина шутера буде присвячена Холодній війні між США і СРСР у минулому столітті.

У тизері є фрагменти інтерв’ю з колишнім агентом КДБ Юрієм Безмєновим.

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Свого часу він працював у посольстві СРСР в Індії, проте в 1970 році він втік до Канади, де жив під ім’ям Томас Шуман. Згодом КДБ його розкрив. Після цього він дав низку інтерв’ю, в яких розповів про радянську пропаганду і диверсії. У тизері Call of Duty він називає чотири стадії ідеологічної диверсії радянських спецслужб.

Повноцінна презентація гри відбудеться 26 серпня, проте дата релізу шутера поки невідома.

Call of Duty: Black Ops Cold War

Перший трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2

23 липня українська студія GSC Game World презентувала дебютний трейлер другої частини відеоігри S.T.A.L.K.E.R. про Чорнобильську зону.

Вона вийде на Xbox Series X і ПК, а також буде доступна на сервісі Xbox Game Pass.